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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
25.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Geçiş üstünlüğü yoktur'

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İçişleri Bakanlığı, "Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir köşe yazarı yazısında, çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu belirtildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve ciddi sıkıntılara neden olan kamuoyunda 'çakar' olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül 2019 tarihinde onaylanarak, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

Bu usul ve esaslar Karayolları Trafik Kanununun 71’inci maddesi kapsamında zorunlu hallerde; ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı, uymayanlar hakkında yapılacak işlemler açık bir şekilde düzenlemiştir. 

İddia edildiği gibi düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir madde yer almadığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta güvenlik şerit ihlali gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla ve ara vermeden devam edecektir."

İstanbul'da çakarlı araç denetimi
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