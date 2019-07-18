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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA - İHA - AA
18.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan Düzce açıklaması: 51 kişi kurtarıldı

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan Düzce açıklaması: 51 kişi kurtarıldı

Düzce'de meydana gelen şiddetli yağış ve sel ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor.

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  • Düzcede alarm Böyle kurtarıldılar
  • Düzcede alarm Böyle kurtarıldılar
  • Düzcede alarm Böyle kurtarıldılar
  • Düzcede alarm Böyle kurtarıldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakanlık açıklamasında, "Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili TBMM Genel Kurulu'na bilgi verdi. Oktay, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Oktay, şöyle konuştu: "İş makinaları bölgeye sevk edilmiştir. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakinen takip ediyoruz, hasar tespit çalışmaları yine valiliğimizin öncülüğünde devam etmekte. Gerek mahsur kalmış olan, gerek sonradan kurtarılmış olan, gerek afette zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmak üzere çalışmalarımız çok sıkı şekilde sürüyor. Bu vesile ile sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

ŞELALELER OLUŞTU

Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde derelerin taşması ve sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Gece saatlerinden itibaren süren yağış sonrasında bölgede harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

23 KÖYDE MAHSUR KALAN 51 KİŞİ KURTARILDI

Akçakoca ilçesi kırsalında bulunan fındık işçileri de mahsur kaldı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 kişi, bölgede arama tarafa faaliyetleri yapan Kara Kuvvetleri helikopteri ile tespit edildi. Tespitin ardından fındık işçilerinin olduğu alana inen helikoptere alınan işçiler, Düzce Stadına getirildi. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ambulansta kontrolleri yapılan 21 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 helikopterle Gölkaya, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 23 köyde mahsur kalan toplam 51 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi.

Düzce'de araçlar sel sularında mahsur kaldı
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OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada ise bölgede etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada tüm yetkili ve kurum ekiplerinin harekete geçtiği belirtilirken, "İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

EKİPLER SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bölgede helikopterler dağlık alanlarda mahsur kalan vatandaşların tespit edilmesi için havadan tarama yapıyor. Bölgenin dağlık olması nedeni ile vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunamayacağını değerlendiren ekipler, mahsur kalmış olabilecek olan vatandaşların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede fındık işçilerinin de olabileceği değerlendiriliyor.

SAKARYA’DA HEYELAN TRAFİĞİ KAPATTI

Öte yandan, yoğun sağanak yağışı Sakarya'nın Kocaali ilçesini de vurdu. Etkili olan yağış sonrasında Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeni ile trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Düzcede alarm Vatandaşlar mahsur kaldı
Düzce'de alarm! Vatandaşlar mahsur kaldı
Mahsur kalanların helikopterle kurtarılma anı kamerada
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