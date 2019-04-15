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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
15.04.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uluslararası sularda dev operasyon...

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uluslararası sularda dev operasyon...

İçişleri Bakanlığından, uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 13 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

İZMİR merkezli olarak emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince uluslararası sularda, 'Birlik' adıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilen operasyonda, uyuşturucu madde kaçakçısı olduğu belirtilen İ.Y. ile 15 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler" mesajıyla duyurdu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içerisinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan 'Pervinoğulları' adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.

LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON

Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki gemiye 'Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Ekiplerin, geminin gizli bölmelerindeki araştırmalarının da sürdüğü öğrenildi. Geminin, ayrıca savaş gemilerinin eşliğinde İzmir'e getirilmek üzere hareket ettirildiği bilgisi verildi. İzmir merkezli olarak İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, yapılan çalışmayla ilgili "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Narkotik Dairesi ve İzmir Emniyeti'ni tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler" paylaşımında bulundu.

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