Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Uluslararası sularda dev operasyon...
İçişleri Bakanlığından, uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 13 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.
İZMİR merkezli olarak emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince uluslararası sularda, 'Birlik' adıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilen operasyonda, uyuşturucu madde kaçakçısı olduğu belirtilen İ.Y. ile 15 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler" mesajıyla duyurdu.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içerisinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan 'Pervinoğulları' adlı geminin Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.
LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON
Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki gemiye 'Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Ekiplerin, geminin gizli bölmelerindeki araştırmalarının da sürdüğü öğrenildi. Geminin, ayrıca savaş gemilerinin eşliğinde İzmir'e getirilmek üzere hareket ettirildiği bilgisi verildi. İzmir merkezli olarak İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.
BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İçişleri Bakanı Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, yapılan çalışmayla ilgili "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Narkotik Dairesi ve İzmir Emniyeti'ni tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler" paylaşımında bulundu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle