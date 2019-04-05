İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında, Mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ayrıca, "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.
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