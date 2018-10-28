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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
28.10.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1727 kişi yakalandı

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dün 65 bin 904 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur (2018-7) uygulamasında aranan bin 727 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla dün 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama, 09.00-12.00 saatlerinde park, bahçeler, internet, elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 15.00-17.00 saatlerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de olduğu ekiplerce vatandaşların yoğun bulunduğu etkinlik, fuar ve kutlama meydanları, alışveriş merkezleri ile cadde, sokak ve bulvar gibi yerlerde, 21.00-23.00 saatlerinde de umuma açık eğlence mekanlarında yapıldı.

Ülke genelindeki 9 bin 71 noktada gerçekleştirilen, 39 bin 470'i emniyet, 25 bin 857'si jandarma ve 577'si sahil güvenlik olmak üzere 65 bin 904 personelin katıldığı uygulamada 248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara, 92 deniz ve 46 hava aracı kullanıldı.

Ekiplerce 650 bin 134 kişi sorgulandı, 170 bin 191 araç denetlendi ve 24 bin 583 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 2'si cinayet, 10'u yağma, 68'i yaralama, 55'i hırsızlık, 22'si dolandırıcılık, 3'ü cinsel saldırı, 6'sı çocuğa cinsel istismar, 29'u uyuşturucu ticareti, 18'i kaçakçılık, 3'ü terör örgütü FETÖ/PYD ve 4'ü silahlı terör örgütü üyeliğinden olmak üzere aranan bin 727 kişi yakalandı.

Uygulamada 25 iş yeri kapatıldı, 832 araç trafikten men edildi, bin 368 kişiye adli-idari işlem yapıldı, aranan 96 araç yakalandı, 26 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca, bin 449 mermi, 17 kesici/delici alet, yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 40 kök bitki, 74 litre kaçak içki, 4 bin 377 paket kaçak sigara ve 13 tarihi eser ele geçirildi.
Ekiplerce 186 kişi gözaltına alındı, idari ve trafik yönünden 2 milyon 492 bin 351 lira cezai işlem uygulandı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (28.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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