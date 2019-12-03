Son dakika.. İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler
İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu." ifadelerini kullandı.
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