Son dakika... Yüksekova ve Gabar'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Alandüz bölgesindeki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak'ta Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde de 2 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince, iç
güvenlik harekatı kapsamında 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz bölgesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
ŞIRNAK’TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı Şırnak’taki operasyonla ilgili açıklamasında da "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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