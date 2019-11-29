Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 2 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı bugün ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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