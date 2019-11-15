Son dakika... Günlerce konuşulmuştu, Bakan Soylu duyurdu: ABD'ye gönderildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.
İşte Soylu’nun sözlerinden satır başları:
DEAŞ'IN YAKALANAN ÖNEMLİ İSMİ
Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor
İADE EDİLEN DEAŞ’LI TERÖRİSTLER
Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi.
Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.
ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ
Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz.
Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır.
İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.
Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği ve pazartesi gününden bu yana iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tampon bölgeden görevliler tarafından büyük bir gizlilik içinde alınarak İstanbul'a götürüldü.
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