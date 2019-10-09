Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
İçişileri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor:
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesidir. Sınırının ötesinde yaptığı önemli adımın 3. halkasıdır. 1. adımı Fırat Kalkanı Harekatı'dır. Türkiye, Fırat Kalkanı Bölgesinde büyük bir risk aldı ve yaklaşık 3060'ın üzerinde DEAŞ'lıyı da etkisiz hale getirdi.
Ardından Zeytindalı harekatı gerçekleşti. Dünyada burada ne işiniz var, destek olanlar destek olmayanlar. Türkiye orada da bir kararlılık ortaya koydu. Hem kendi sınırını tehdit eden hem de oradaki nüfus yapısını değiştirmek için PYD/PKK'ya sessiz kalmadı.
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