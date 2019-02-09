Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Bir kişiyle temas kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken bina ile ilgili son bilgileri vermek üzere kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında ilk açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:



"Yaklaşık 74 saattir, 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunların 14'ünü sağ olarak, maalesef 18'ini de vefat halinde çıkardık. Son çıkardığımız vatandaşın henüz kimliği belli değil. Onun kimliği belli olunca da onu da kamuoyumuzla paylaşacağız. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.



"BİR VATANDAŞIMIZA ULAŞILDIĞI BİLGİSİ İLETİLDİ"

Buraya gelirken bir vatandaşımıza daha ulaşıldığı bilgisi arkadaşlarımız tarafından iletildi. Yani yeni tespit edildi. Herhalde bir yarım saat 1 saat onun çıkarılması konusunda bir zaman dilimi oluşur düşüncesindeyiz.



Adli soruşturma bütün süreciyle beraber devam etmektedir. Bu arada İçişleri Bakanlığı da teftiş kurulu başkanlığı bir soruşturma başlatmıştır. Meselenin hem adli, hem idari bölümü bir arada yürümektedir. Onun ötesinde arama-kurtarma çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir."



BAKAN KURUM: BİNA DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı. Bakan Kurum, yıkılan binanın deniz kumuyla yapıldığını aktardı ve şunları söyledi:

"Yıkılan binamız kırmızı ile işaretli binamız. Bu alanda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda da 14 konut, 3 tane ticari ünitemiz var. Bu adada mevcutta mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8 bin 390 metrekareyken fiili mevcut inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları daha sonra bina bina hepsini vereceğiz. Ama ruhsat haricinde katlar ve ilave alanlar mevcut.



"10 TANE BİNAYI BOŞALTTIK"



Şu an bu alanlarda, etrafındaki 10 tane binayı güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde koordineli bir şekilde süreci yürütüyoruz.



Yıkılan binamızı inceleyecek olursak; aldığımız karot deneyleri, numuneleri sonucunda bu binamız normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi. Ancak yerinde zemin artı 7 kat olarak yapılmış. Ve kullanılan beton numunesi, C3 ila C10 arasında beton kalitesi çıkıyor. Şu an bu binanın yeniden yapılması durumundaki beton sınıfının C30 olması gerekiyor.



"DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ"



Ve aldığımız; zaten gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde; deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü demirin kullanılmadığı bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız. Ve buna ilişkin tespitleri de arkadaşlarımız, hem savcılarımız, hem bakanlığımız süreci yürütüyor.



"RUHSATTA 3, YERİNDE 10 KATLI BİNA"



Günlerdir takibini yaptığımız bina... Ruhsatta arkadaşlar bu bina üç katlı, yerinde 10 katlı bir bina. Gördüğünüz gibi sayın bakanımızla, valimizle gidip bodrum katında inceleme yaptığımız binanın bodrum katındaki kolonun durumu bu. Bu binanın yıkımının ardından yine hasarlar söz konusu. Hem bu binayı hem de yandaki binayı anlık takip ediyoruz. Ve bu kurtarma operasyonunu etkilemeyecek, orada çalışan arkadaşlarımızın hayati riskini taşımayacak şekilde yönetmeye gayret ediyoruz.



VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BAKANLIĞIMIZA BAŞVURUN...



Şuradan sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız riskli binaların tespitini yapmak istiyorsa, bakanlığımız ücretsiz hızlı şekilde yapacak. Bu riskli binaların tespitinin yapılmasına müteakip de burada kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de ilgili bakanlıklarımız hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor."