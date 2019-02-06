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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Dikkat! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu… Trafikte yeni dönem resmen başladı

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyasını ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattı.

Bakan Soylu Ankara’da düzenlenen törende şunları söyledi:

Eskiden bize okullarda hep şöyle öğretildi; ilk önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, tekrar sağa bakacağız. Bunu anlamı şuydu: Trafikte sorumluluk yayaya ait. Yol boşsa çıkacaksın, arabayı kollayacaksın bir şey olursa kusur da dikkatsizlik ve tedbirsizlikten sana ait olacak.

Oysa yeni kanunda 74. madde yaptığımız değişiklik çok net: Artık kavşaklarda, trafik lambası olmayan yaya geçidinde, ayrıca trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini gördüğü zaman ve yayayı da gördüğü zaman yavaşlayacaklar.

Eskiden nezaketle yol veriliyordu. Veya vermiyorlardı. Oysa şimdi araçlar gelecekler, yaya geçidinde duracaklar, yayanın geçmesini bekleyecekler ve ardından yolculuklarına devam edecekler. İşte buradaki en temel değişiklik bu.

Bu eskiden belki bir nezaketti bir ricaydı ama şimdi ülkemiz geliştikçe kurallarımız da gelişmektedir ve bu adımlar hep birlikte atılmaktadır.

Şu anda 81 vilayetimizde 81 valimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, tüm arkadaşlarımız bu devlet eylemine yine aynı böyle mütevazi ama sesimizi duyurabileceğimiz bir anlayışla katılmaktadır.

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