İçişleri Bakanı Soylu, bombalı aracın arkasındaki kirli pazarlığı anlattı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." demişti.
Bakan Soylu, operasyonla ilgili detayları paylaştı. Soylu, "Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar” dedi.
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