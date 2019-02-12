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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu, bombalı aracın arkasındaki kirli pazarlığı anlattı!

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İçişleri Bakanı Soylu, bombalı aracın arkasındaki kirli pazarlığı anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." demişti.

Bakan Soylu, operasyonla ilgili detayları paylaştı. Soylu, "Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar” dedi.

Bakan Soylu açıkladı: ''Bomba yüklü bir araç yakalandı''İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayı verdi." açıklamasında bulundu.
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