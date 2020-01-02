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Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Son dakika...İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya geri döndü

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Son dakika...İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya geri döndü

Çanakkale Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden ve içinde ambulansın olduğu 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü.

İçinde hasta olan ambulansın da bulunduğu 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle bugün tümü iptal edilen tarifeli seferler dışında saat 09.00'da Kabatepe'ye sefere başladı.

Yarım saatlik yolculuk sonrası feribotun kaptanı, poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.00 sıralarında Gökçeada'da limana yanaştı.

Son dakika...İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeadaya geri döndü

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