Son dakika... Hulusi Akar ile Bahçeli görüşecek....
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 14.00'te bir görüşme gerçekleştirecek.
Devlet Bahçeli ile Hulusi Akar'ın gündemin sıcak başlıklarını görüşecekleri öğrenildi. Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak’ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında MHP liderini bilgilendirmesi bekleniyor.
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