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    Haberler >Gündem>Son dakika... Hükümetten ABD’ye cevap: Okuduk, hem de çok iyi okuduk

    Son dakika... Hükümetten ABD’ye cevap: Okuduk, hem de çok iyi okuduk

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gündem dair açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ABD'nin "Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı Suriye'de çatışmasızlık kararını iyi okumalı" açıklamasına, "Biz kararı okuduk. Hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda vardır" sözleriyle cevap verdi.

    İşte Bozdağ’ın açıklamalarından satır başları:

    ERKEN SEÇİM İDDİALARI

    Türkiye'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir. Hükümetin kararı da çok açık. Seçim vaktinde yapılacaktır. AK Partinin gelenekleri çok açıktır. Yapılmış bütün seçimler vaktinde yapılmış seçimlerdir. Sadece 2007 seçimleri Kasım'da yapılacakken Temmuz'da yapılmıştır. Çaresizlikten yapılmış bir çare seçimiydi o. O da erken seçim sayılmaz. Onun dışında tüm seçimler vaktinde yapılmıştır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olacaktır.

    ABD’NİN “TÜRKİYE BM KARARINI İYİ OKUMALI” AÇIKLAMASI

    Biz kararı okuduk. Hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda vardır. Karara baktığınız zaman bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Doğu Guta, Rakka sayılıyor, başka yerler sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yoktur. İki, terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatı, Afrin bölgesindeki son teröristi etkisiz hale getirmek ve bölgede huzur barışı yeniden tesis etme hedefiyle başlatılmış ve başarıyla sürdürülmüştür ve bundan sonra devam edecektir. Bu bölgede sadece KCK YPG terör örgütüne karşı mücadele yürümemektedir, aynı şekilde DEAŞ terör örgütüne karşı da mücadele yürütülmektedir.

    ABD'nin odaklandığı terör örgütü DEAŞ'tır. Türkiye'nin odaklandığı terör örgütü de DEAŞ. Ama ABD'nin odaklanmadığı terör örgütlerine mücadele yapılamaz gibi mantığı kabul etmemiz mümkün değildir. Hedeflerine göre terör örgütleri iyi kötü diye tasnif edilemez. PKK YPG KCK nasıl eli kanlı bir terör örgütüyse aynı şekilde DEAŞ da terör örgütüdür. "Benim menfaatim varsa ona karşı mücadele meşrudur, ama yoksa mücadele olmaz" Böyle şey olmaz. Biz net söylüyoruz. Zeytin Dalı harekatı bölgesinde insani ihtiyaçlara erişimde sıkıntı yaşanmamıştır. Sağlığa erişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bir masum sivilin burnu dahi kanamamıştır. Böylesine hassasiyetle sürdürülen operasyonla ilgili, insani ihtiyaçlarıyla ilgili bir şey söylemek alemi kör herkesi sersem sanmaktır.

    Bir kez daha söylüyoruz. Bu karar Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatını etkilemeyecektir. Kaldı ki Türkiye bu kararı memnuniyetle karşıladığını da açıklamıştır.

    ABDden Suriyede ateşkes açıklaması: Türkiye BM kararını iyi okumalıABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması: Türkiye BM kararını iyi okumalı


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    Etiketler: ABD , Birleşmiş Milletler , Suriye , son dakika
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