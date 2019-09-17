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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.09.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Son dakika... HSK'dan önemli atamalar

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Son dakika... HSK'dan önemli atamalar

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği ile 3 Danıştay üyeliğine seçim yaptı. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan heyetin başkanı Oğuz Dik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç de Yargıtay üyeliğine getirildi.

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca, boş bulunan Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için seçim yapıldı.

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine ilişkin seçim yaptı.

Buna göre, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.

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