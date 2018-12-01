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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
01.12.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

HIV pozitif üniversite öğrencisi: HIV pozitif öldürmüyor AIDS öldürüyor

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HIV pozitif üniversite öğrencisi: HIV pozitif öldürmüyor AIDS öldürüyor

Ankara'da 2 yıl önce 'HIV pozitif' virüsü taşıdığını öğrenen üniversite öğrencisi C.K. (24), yaşadığı zorlukları anlattı. C.K., '''Bizimle yan yana oturma', 'aynı yerde yemek yiyemeyiz' diyerek, benimle görüşmeyen arkadaşlarım oldu. Bu konuyla ilgili gerçek bir bilgiye sahip olmadıkları böyle düşündüler. Ben de HIV pozitif olmayan bir insan gibi yürüyorum, kafeye gidiyorum, yemek yiyebiliyorum. HIV pozitif öldürmüyor, AIDS öldürüyor" dedi.

Üniversitesi öğrencisi C.K., 2 yıl önce gittiği hastanede yapılan testler sonucunda HIV virüsü taşıdığını öğrendiğini anlatarak, "Korumasız yaşadığım cinsel ilişklilerin ardından böyle bir endişeye kapılarak, hastaneye gittim. Çevremdeki kimseye endişemden bahsetmedim. İnsanlar bu konuda sizi dışlayabilir ya da buna benzer şeyler söyleyebilir.

O nedenle korku ve endişe duydum. Enfeksiyon hastalıkları biriminde testimi yaptırdım. Öğrendiğimde öleceğimi düşündüm. Çevremdeki insanlara yayılacağını hatta işimden olabileceğimi bile düşündüm. Ama sonrasında bu hastalığın böyle olmadığını, bulaşma yollarının daha farklı olduğunu öğrendim. O yüzden şimdi gündelik hayatımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İlaçlarım var, onları kullanarak normal hayatıma devam ediyorum'' dedi.

‘BENİMLE GÖRÜŞMEYEN ARKADAŞLARIM OLDU'

“Toplumdaki ön yargılar sizin bir şekilde bu hastalığı söylemenizde sıkıntılar yaratıyor'' diyen C.K. şunları kaydetti:

“Hastalığımı en yakın arkadaşlarıma söyleyebildim. Aileme söyleme sürecim ise uzun bir zaman aldı. Hemen söyleyemedim, onların çok üzüleceğini düşündüm. Ancak daha sonra onlara da söyledim. 'Bizimle yan yana oturma', 'aynı yerde yemek yiyemeyiz' diyerek, benimle görüşmeyen arkadaşlarım da oldu. Tabii bunlar bu konuyla ilgili gerçek bir bilgiye sahip olmadıkları ve internetten araştırdıkları bilgiler doğru bilgiler olmadığı için böyle düşündüler. Bu böyle bir hastalık değil.

Ben de dışarıda HIV pozitif olmayan bir insan gibi yürüyorum, kafeye gidiyorum, yemek yiyebiliyorum. Türkiye'de bu konudaki test merkezlerine mutlaka gitmeli ve test olunmalı. Çünkü korkulabilecek bir şey yok. HIV pozitif de olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de. Ama bu bir risk. Riskli bir davranışınız varsa bu test merkezlerine giderek, isminizi soyadınızı vermeden anonim bir şekilde test yaptırıp sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bu hastalığın tedavisi var. Aslında HIV pozitif öldürmüyor, AIDS öldürüyor. Test ol, korun, tedaviye ulaş.''

ÇANKAYA BELEDİYESİ, 2 YILDA 1800 KİŞİYE TEST YAPTI

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Nuran Duman da, HIV pozitif danışanların testlerini hızlı bir şekilde yapılması için 'Hızlı Test ve Danışmanlık Birimi' oluşturduklarını söyledi. Duman, 2016 yılında açılan birimde 2 hemşire ve 1 sosyologun görev yaptığını belirterek, "O tarihten bu yana 1800 kişiye test yapıldı. Test yaptığımız kişilerden 25'inde HIV pozitif çıktı. Yani 78 kişiden 1 kişinin HIV pozitif olduğu ortaya çıktı. Biz burada sadece Çankayalılara değil, Türkiye'deki tüm halkımıza hizmet veriyoruz. Test için Eskişehir'den, Konya'dan, Çorum'dan gelen de oluyor" dedi. Hemşire Kamile Akyürek de, 2 yıldır bu birimde hizmet verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

''Hem telefon danışmanlığı hem de yüz yüze danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biz sosyal güvencesi olsun olmasın herkese açığız. İlk geldiklerinde hastalarımızı danışmanlığa alıyoruz. Riskli durum üzerine onlarla konuşuyoruz. Cinsel yollarla bulaşan enfeksiyonları onlara anlatıyoruz ve HIV üzerine bir danışmanlık veriyoruz. Eğer kişinin test yaptırması gerektiğini düşünürsek testini yapıyoruz. Test yapmadan önce kişiye, pozitif çıkması durumunda nasıl bir yol izlediğimizi anlatıyoruz" diye konuştu.

HIV POZİTİF, TEDAVİYE UYULURSA AIDS EVRESİNE ULAŞMIYOR 

HIV virüsü taşımanın AIDS olmak anlamına gelmediğini belirten yetkililer, HIV’ın, AIDS’e neden olabilen bir virüs olduğunun doğru olduğunu ancak HIV pozitif bir kişinin tedavi ve ilaç kullanımı sürecinde hekiminin önerilerine uymasının, kişinin, AIDS evresine hiç ulaşmadan sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürmesini sağlayacağını aktardı.

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