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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
14.10.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

'Hırsız Kapanı 4' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var

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'Hırsız Kapanı 4' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var

Güvenlik güçlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Hırsız Kapanı 4" operasyonları neticesinde adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla "mala karşı işlenen suçlardan" aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı "Hırsız Kapanı 4" operasyonları yapıldı. 

3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi 

Operasyonda 7 bin 357 ekip, 31 bin 258 personel görev aldı. Bu kapsamda 6 bin 199 ikamet arandı. Aramalarda, aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 433, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8 ve diğer suçlardan aranan 2 bin 153 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 

Adli mercilere sevk edilenler arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 733 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 326 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 92 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 34 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 193 hükümlü ile yakalama kararı bulunan bin 942 şahıs olduğu tespit edildi. 

Ayrıca operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet av tüfeği, 341 adet mermi, 7 adet kuru sıkı tabanca, 12 gram eroin, 3 bin 753 gram esrar, 28 gram bonzai, 2 bin 380 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 

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