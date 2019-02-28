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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.02.2019 - 06:16, Son Güncelleme:

Son dakika: Hesap tartışmasından sonra geri döndüler! Restorana silahlı saldırı

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Son dakika: Hesap tartışmasından sonra geri döndüler! Restorana silahlı saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda korku dolu anlar yaşandı. Restoran çalışanlarıyla hesap yüzünden tartıştığı belirlenen kişiler, daha sonra geri dönerek pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı sırasında restoranda bulunan müşteriler, kurşunların hedefi olmamak için yerlere yattı. Saldırı sonucunda yaralanan olmadı, polis şimdi saldırganları arıyor...

Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde üzerinde bulunan bir restoranda kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi ile çalışanlar arasında hesap yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından restorandan ayrılan şahıslar bir süre sonra araçlarıyla tekrar iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle üç el ateş etti. Açılan ateşte restoranın camı isabet alırken içeride bulunan müşteriler kendilerini korumak amacıyla yere yattı.

Olay sonrası şüpheliler otomobille kaçtı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.  Saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra şüphelilerin kullandığı otomobil Turan Güneş Bulvarı'nda terk edilmiş halde bulundu.  Ekipler araç içinde yaptıkları aramada saldırıda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan ekipler saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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