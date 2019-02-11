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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

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Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin inceleme başlattı. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın bulunduğu askeri helikopter, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü öğrenildi. Öte yandan, acı haberle ilgili birçok isimden açıklama ve başsağlığı mesajı geldi.

Çekmeköy'de yerleşim birimi yakınlarına bir askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.

SAVCILIK AÇIKLADI... ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

11.02.2019 günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu, Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği, Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

BAKAN AKAR'DAN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter adresinden, Çekmeköy’de düşen helikopterde şehit olan 4 asker için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Akar tarafından da şu mesaj paylaşıldı:

"Silah arkadaşlarımız, 11 Şubat 2019'da şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden paylaşılan görselde 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük...' yazısı dikkat çekti.

Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

"Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi'nde çevre apartmanlara ve vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye site bahçesine kendisini savurarak zorunlu iniş yapmak isteyen askeri helikopterdeki 4 kahraman askerimiz şehit düşmüştür.

Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu:

"İstanbul'da askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli:

"İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Çekmeköy’de meydana gelen elim helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan ruhları şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"İstanbul'daki helikopter kazasında şehir olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 

İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın zarar görmemesi için büyük gayret gösteren kahraman şehitlerimizi asla unutmayacağız. Başımız sağolsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Türk Milleti'nin başı sağ olsun! İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterimizde Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyor, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yaralanan 4 askerimizin şehadet haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi: 

İstanbul’da yaşanan elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer:

İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:

"Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:

Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. 

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik:

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Ulusumuza başsağlığı dileriz.

Son dakika: Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

İstanbulda site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit
İstanbul'da site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit

 

 

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