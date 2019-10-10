Son dakika: HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle