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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
Haber GiriÅŸ: 15.10.2019 - 09:00, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... HDP'li 4 belediye baÅŸkanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±!

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Son dakika... HDP'li 4 belediye baÅŸkanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±!

HAKKARÄ° Belediye BaÅŸkanÄ± HDP'li Cihan Karaman ile YÃ¼ksekova Belediye BaÅŸkanÄ± HDPâ€™li Ä°rfan SarÄ±, Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinin Belediye BaÅŸkanÄ± HDP'li YÄ±ldÄ±z Ã‡etin, polisin sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan Mardin'in Nusaybin Belediye BaÅŸkanÄ± HDP'li Semire Nergiz, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ferhat Kut ve Belediye Meclis Ãœyesi Mehmet Emin Alkan'Ä±n da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda Belediye BaÅŸkanÄ± HDP'li YÄ±ldÄ±z Ã‡etin ile 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ErciÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde PKK ve KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik operasyon yapÄ±ldÄ±. ErciÅŸ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonda Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±z Ã‡etin ile 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin ev, iÅŸyeri ve Ã¼st aramalarÄ±nda, Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.

HAKKARÄ° VE YÃœKSEKOVA'NIN HDP'LÄ° BELEDÄ°YE BAÅžKANLARI GÃ–ZALTINDA

HAKKARÄ° Belediye BaÅŸkanÄ± HDP'li Cihan Karaman ile YÃ¼ksekova Belediye BaÅŸkanÄ± HDPâ€™li Ä°rfan SarÄ±, polisin sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bu sabaha karÅŸÄ± Hakkari Belediye BaÅŸkanÄ± Cihan Karaman'Ä±n Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon dÃ¼zenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. GeniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belediyede arama yapÄ±lÄ±rken, polis, bina Ã§evresine kimseyi yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yor.

YÃ¼ksekova Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°rfan SarÄ± da aynÄ± saatlerde polis tarafÄ±ndan Esenyurt Mahallesi'ndeki evine dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SarÄ±, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Her iki belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma gerekÃ§esi henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.

HDP'LÄ° NUSAYBÄ°N BELEDÄ°YE BAÅžKANINA TERÃ–RDEN GÃ–ZALTIÂ

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye BaÅŸkanÄ± ve 2 belediye meclis Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 3 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince adreslerine dÃ¼zenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye BaÅŸkanÄ± Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis Ã¼yeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandÄ±.Â Â Â Â Â 

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

Ã–te yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

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