Son dakika... Havalimanında hakaret olayında Başsavcılık harekete geçti
İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Bodrum'a gitmesi planlanan bir havayollarına ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine çıkan tartışma sırasında kadın yolculardan F.E.'nin, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Savcılık, konuyla ilgili soruşturma yürütürken yer hizmetleri görevlisi T.S'nin de pazartesi günü F.E hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.
BİLETİ İPTAL EDİLDİ
Aynı havayolu şirketinden Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan F.E.'nin uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptı.
Söz konusu yolcuya havayolu şirketinin diğer uçuşları için bilet satılmayacağı aktarıldı.
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