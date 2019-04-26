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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Havalimanında hakaret olayında Başsavcılık harekete geçti

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İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Bodrum'a gitmesi planlanan bir havayollarına ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine çıkan tartışma sırasında kadın yolculardan F.E.'nin, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma yürütürken yer hizmetleri görevlisi T.S'nin de pazartesi günü F.E hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

BİLETİ İPTAL EDİLDİ

Aynı havayolu şirketinden Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan F.E.'nin uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptı.
Söz konusu yolcuya havayolu şirketinin diğer uçuşları için bilet satılmayacağı aktarıldı.

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