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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Son dakika! Hava durumuyla ilgili son bilgiler... Edirne'den Akdeniz'e aşırı yağış, hortum riski yüzde 30!

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Son dakika! Hava durumuyla ilgili son bilgiler... Edirne'den Akdeniz'e aşırı yağış, hortum riski yüzde 30!

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Bodrum ve Antalya'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Sürmeli, hava durumuyla dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve Perşembe günü Edirne ve Çanakkale'den başlayarak kıyı Ege ve Akdeniz'e doğru kuvvetli yağışın beklendiğini söyledi. Hortum ve süper hücre riskinin ise yüzde 30 civarında olduğunu aktardı.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı: 

"Sel de çok ciddi bir risk, şu saatten sonra gelecek güçlü yağışlar ayrı bir risk. Şu anda dereler, nehirler dolmuş taşmış durumda. 200 - 250 kilogram yağış düştü. O nedenle şu anda gelecek yağış çok önemli. Aşırı bir yağış var. Bugün akşam saatlerinde yağış bekliyoruz ama yarın özellikle gün ortalarından itibaren aşırı yağış var. Antalya merkez ve Bodrum. Çok enteresan iki nokta var. Yağışın yoğunlaştığı alan Bodrum çevreleri ve Antalya dolayları...

Öğleden sonra akşama doğru Bodrum çevreleri kısmen zayıflıyor. Antalya'dan Manavgat'a doğru yağış kuvvetleniyor, aşırı seviyelere yükseliyor. Gece de kısmen zayıflasa da kuvvetli sağanak devam ediyor.

Ayın 31'inde kıyı Ege boyunca ve Batı Akdeniz'de yağış yeniden kuvvetleniyor. Edirne, Çanakkale aralığından başlıyor kıyı Ege boyunca Akdeniz'e kıvrılıyor. Bu alanın tamamında ağır, kuvvetli bir sağanak var. Yağış miktarının en fazla olduğu yer Bodrum ve Antalya çevresi.

FIRTINA RİSKİ YÜZDE 30

Fırtına geçen sistemden daha zayıf. Açıkta 100 - 120 kilometreler, kıyıda 70 kilometreyi buluyor. Şimdi kıyıda 40 kilometreler civarında, açıkta 80-90 kilometreler görülüyor. Bu sistemin ürettiği rüzgar.

Hortum düşey karışıma da bağlı, dolu da düşey karışıma bağlı. Son görüntü; yüzde 30'lar civarında hortum ve süper hücre üretebilir deniliyor.

Normal bu tür sıradan bir sisteme göre yüzde 30 olasılık düşük bir olasılık değil. Dolayısıyla yüzde 30-35'lerde hortum ve süper hücre; süper hücre ani yağış, ufak çaplı hortum ve dolunun oluşması. Umuyoruz ki kimsenin zarar görmediği bir sistem hareketi olur."

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