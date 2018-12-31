Son dakika... Hava durumunda sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Tokat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde, Diyarbakır, Mardin ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün pazartesi günkü hava tahminine göre yılbaşında sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar görülecek. Pazartesi günü Trakya, Marmara, Ege'nin batısı ve Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'nin doğusu puslu olacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre salı ve çarşamba günü İstanbul bulutlu, perşembe yağmurlu olacak. Cuma günü ise İstanbul'da kar etkili olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



EGE



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Uşak çevrelerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, K. Maraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeydoğusunun aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi olacağı tahmin ediliyor



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.