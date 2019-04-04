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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

MGM açıkladı: O bölgelerde bugün hava sağanak yağışlı olacak

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MGM açıkladı: O bölgelerde bugün hava sağanak yağışlı olacak

Hava durumu için önemli uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatleri için sağanak yağış uyarısı gerçekleştirdi. Ülkenin güney ve doğu kesimlerinde yağışın etkisini göstereceği bilgisini veren MGM, hava durumu için önemli uyarısını gerçekleştirdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması

Günün hava durumu verilerinde önemli biri değişiklik beklenmediğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bazı bölgelerde öğle saatleri için uyarıda bulundu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sağanak yağış beklentisine tahminlerinde yer veren MGM, Doğu Anadolu bölgesi için ise yer yer kar yağışı uyarısı gerçekleştirdi. İşte, 4 Nisan Perşembe gününe dair hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM açıkladı: O bölgelerde bugün hava sağanak yağışlı olacak

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı, zamanla güney ve doğusu çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmurlu

MUŞ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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