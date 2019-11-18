Son dakika hava durumu verisi: İstanbul'a yağmur geliyor!
18 Kasım Pazartesi günü ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu raporlarını yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sis,pus ve yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerini üzerinde seyredeceği bilgisini paylaşan MGM, doğu kesimlerde ise biraz azalma yaşanabileceğini vurguladı. İşte, 18 Kasım Pazartesi günü ve gelecek 5 gün için MGM'nin son dakika hava durumu tahminleri
Bugünün ve 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayan MGM, yurdun çok az bir bölgesinde yağış beklendiğini, ülkenin doğu kesimlerindeki küçük bir sıcaklık düşüşü haricinde yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı. MGM'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ise cuma günü İstanbul'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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