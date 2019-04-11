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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu tahminleri... Nisan yağmurları etkisini arttırıyor!

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Son dakika hava durumu tahminleri... Nisan yağmurları etkisini arttırıyor!

Günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık ve 11 Nisan Perşembe günü özelinde değerlendirmelerini paylaştı. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar kademeli olarak artış göstereceği bilgisini aktaran MGM, Marmara Bölgesindeki yağışın ise pazartesi gününe kadar devam edeceğine haritalı tahminlerinde yer verdi. İşte, 11 Nisan Perşembe günü ve haftalık hava durumu bilgileri

Yayımladığı 5 günlük hava durumu verilerinde yurt genelinde yağışların etkisini sürdüreceğini aktaran MGM, sıcaklıkların ise cumartesi gününe kadar 2 ila 7 derece aralığında artış göstereceği bilgisine yer verdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri... Nisan yağmurları etkisini arttırıyor

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt’in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Orta Karadeniz'in aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 13°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 11 NİSAN HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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