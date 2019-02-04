Son dakika hava durumu tahminleri | İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bulundukları şehirlerin hava durumu verilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji'den yapılan en son hava durumu tahminleri hakkında araştırma yapıyor. Öte yandan kurum tarafında yapılan son açıklamaya göre, Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir hava durumu…
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 8
Antalya: Az bulutlu 18
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1
Diyarbakır: Az bulutlu 12
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