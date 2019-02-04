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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu tahminleri | İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Son dakika hava durumu tahminleri | İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bulundukları şehirlerin hava durumu verilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji'den yapılan en son hava durumu tahminleri hakkında araştırma yapıyor. Öte yandan kurum tarafında yapılan son açıklamaya göre, Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 8

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1

Diyarbakır: Az bulutlu 12

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