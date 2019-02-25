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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Hava durumu öğleden sonra değişiyor! Marmara Bölgesi için uyarı!

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Son dakika: Hava durumu öğleden sonra değişiyor! Marmara Bölgesi için uyarı!

Bölgelerdeki hava durumu verilerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu. Dün gece Marmara Bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından gözler haftanın ilk gününe ait hava durumu verilerine çevrildi. Peki, hava durumu 25 Şubat Pazartesi günü nasıl seyredecek? İşte, MGM'den alınan o veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu verilerine göre Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C
Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

IZMIR °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 11°C
Çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, gece saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu

CANKIRI °C, 10°C
Çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -1°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Kar İstanbul’u beyaza bürüdü
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