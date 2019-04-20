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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu: MGM'den kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarısı

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Son dakika hava durumu: MGM'den kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarısı

Hafta sonuna dair hava durumu bilgilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun iç ve doğu bölgeleri için kar yağışı, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için ise kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM'nin yayımladığı son dakika hava durumu bilgilerine göre öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir dolaylarında karla karışık yağış etkisini gösterirken, aynı saatlerde Hatay ve çevresi ise kuvvetli yağışın etkisinde olacak. İşte, 20 Nisan Cumartesi gününe dair hava durumu bilgileri

Yayımladığı son hava durumu verilerine göre soğuk havanın etkisini göstereceği ve hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı bilgisini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu: MGMden kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar,) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

A.KARAHİSAR -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Göller Yöresinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

BOLU 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

BAYBURT -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimler ile Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur, güneybatı kesimlerde sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

VAN 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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