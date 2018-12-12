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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu bilgisi... İstanbul'a kar yağışı başladı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 Aralık Çarşamba günü yayımladığı hava durumu bilgilerine göre Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterirken, Marmara'nın doğusu ve Akdeniz'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı. İstanbul'da da kar yağışı başladı. Kar yağışı şu sıralarda Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oluyor. Büyükçekmece'den gelen son görüntü ise dikkat çekti...

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  • İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı
  • İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı
  • İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı
  • İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İSTANBUL'da kar yağışı başladı. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.     

Çok bulutlu, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.         

Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

Ankara'da gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.

Son dakika hava durumu bilgisi... İstanbula kar yağışı başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah bölge geneli ile zamanla bölgenin doğusunun genellikle yağmurlu, Trakya ile Bursa ve Bilecek çerelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ISTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, güney kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah bölge geneli ile zamanla bölgenin iç kesimlerinin genellikle yağmur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

MANISA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'İn iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GİRESUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Bitliste 76 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Bitlis'te 76 köy yolu kardan ulaşıma kapandı


Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

KİLİS °C, 13°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

Sivasta taşımalı eğitime kar engeli
Sivas'ta taşımalı eğitime kar engeli

 

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