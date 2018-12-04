Hava durumu için son dakika uyarıları.. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin verdiği bilgiler ile son dakika hava durumu hakkında detayları öğrenmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, MGM'den alınan bilgilere göre bazı detaylar

TÜM BÖLGELERİN HAVA DURUMU ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne dışında bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

MANISA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri ile Mersin, Adana'nın batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçeleri ile zamanla il merkezinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısında hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

CANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, batısının akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KARABÜK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GİRESUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BU İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevreleri için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bazı bölgelerde yağışın yanı sıra fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağış görüleceği tahmin ediliyor.



Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.



Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği belirtilen rüzgarın Marmara, Ege ve Orta Akdeniz'de fırtınamsı hale dönüşmesi öngörülüyor.



Ülkenin güneydoğusunda beklenen yağışların yarın 06.00-18.00 saatlerinde Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağmur ve sağanak, 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ve yetkililerin, muhtemel ani sel, su baskını ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.