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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu bilgileri: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!

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Son dakika hava durumu bilgileri: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!

Bölgelerdeki hava durumu verilerini günlük tahmininde paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika sürprizlerine karşın önemli uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinde yurdun batı kesimleri, öğle saatleri itibariyle ise Orta Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunan MGM, saatte 70 kilometreyi bulabilecek kuvvetli fırtına dolayısıyla çatı uçması ve direk devrilmesi hususunda uyarıda bulundu. İşte, 9 Nisan hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece düşüş göstereceğine 9 Nisan hava durumu verilerinde yer veren MGM, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yaşanacak kuvvetli fırtına konusunda ise uyardı. MGM, birçok il için ise yağış uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu bilgileri: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.04.2019)
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