Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Jandarma ekipleri, Karbeyaz Mahallesi Çeşme mevkisinde bazı kişilerin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Rus vatandaşı A.M. (61) ile eşi Rus vatandaşı M.M. (44) gözaltına alındı.

EŞİ SERBEST

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde A.M'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 EL NUSRA ÜYESİ DE TUTUKLANDI

Yine Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, ilçe jandarma ekipleri Babatorun Mahallesi'nde, Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan iki kişiyi fark etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.B. (26) ve N.B. (27) gözaltına alındı.

Amca çocukları oldukları ve terör örgütü El Nusra'ya katılmak için kaçak yollarla Suriye'ye gitmeye çalıştıkları tespit edilen iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.