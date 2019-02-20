Son dakika: Hatay'da korkutan deprem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Hatay'da korkutan deprem
GeriGündem Son dakika: Hatay'da korkutan deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
20.02.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Son dakika: Hatay'da korkutan deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

'CAN VE MAL KAYBI YOK'

Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi. Kütük yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da saat 08.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

Son dakika: Hatayda korkutan deprem



Gemlik Körfezinde deprem
Gemlik Körfezi'nde deprem

20 ŞUBAT TARİHİNE DAİR SON DEPREMLER

08:35:20 36.0470 35.9015 9.5 -.- 4.1 4.1 SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (08:35:23)
08:26:23 36.8298 28.0820 8.3 -.- 2.0 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
08:24:55 36.8433 28.0850 7.7 -.- 2.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
08:10:31 40.4017 27.1453 0.0 -.- 1.7 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
07:30:09 40.3212 27.1663 5.4 -.- 1.1 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)
07:29:29 40.3798 27.1507 5.6 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
07:24:19 40.3797 28.9878 6.2 -.- 3.2 2.9 ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
07:11:28 40.3777 28.9857 5.3 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
06:42:58 40.3927 27.1448 10.2 -.- 0.7 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
06:39:02 36.8608 28.0373 9.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:37:59 40.3950 27.1393 4.7 -.- 1.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
06:34:09 40.4083 27.1312 2.2 -.- 0.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
06:33:31 40.4102 27.1342 3.9 -.- 1.0 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
06:15:52 40.3807 27.1380 6.8 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
05:54:26 38.6330 39.8797 5.0 -.- 2.1 -.- UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG)
05:52:16 40.3898 27.1445 5.4 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
05:06:36 38.8315 37.7577 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILHISAR-KULUNCAK (MALATYA)
04:58:13 37.1575 35.8413 25.7 -.- 1.1 -.- ADAPINAR-CEYHAN (ADANA)
04:51:47 40.3772 27.1258 5.4 -.- 1.5 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
04:43:32 40.3810 27.1400 4.6 -.- 2.2 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
04:35:45 40.3842 27.1453 5.5 -.- 2.6 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
04:32:51 40.3887 27.1295 5.7 -.- 2.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
04:27:41 40.3937 27.1403 6.1 -.- 3.4 3.1 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) REVIZE01 (04:27:41)
04:18:46 40.3987 27.1545 4.8 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
04:17:52 40.3887 27.1670 11.5 -.- 1.8 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
04:14:48 36.9357 27.3920 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:12:00 36.8098 28.0402 5.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:05:18 40.3885 27.1483 8.8 -.- 2.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
03:59:29 40.3692 27.1503 4.0 -.- 2.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
03:41:09 40.3895 27.1532 9.5 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
03:34:56 40.3813 27.1593 10.1 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
03:30:46 40.3905 27.1453 5.5 -.- 3.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) REVIZE01 (03:30:46)
03:27:57 40.3893 27.1507 5.9 -.- 3.7 3.4 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) REVIZE02 (03:27:57)
03:09:51 40.3800 27.1495 10.6 -.- 1.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
02:45:43 40.3810 27.1432 9.6 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
02:44:17 40.3928 27.1322 4.9 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
02:15:03 40.3882 27.1443 8.0 -.- 2.6 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
02:06:52 40.3900 27.1342 4.1 -.- 1.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:33:41 40.3852 27.1387 4.6 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:24:14 40.3780 27.1337 6.7 -.- 1.5 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:19:27 40.3482 27.1417 2.0 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)
01:18:41 40.3825 27.1600 5.7 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
01:16:25 40.3620 27.1543 5.4 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:08:42 40.3555 27.1392 5.3 -.- 1.3 -.- KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)
01:06:28 40.3808 27.1473 5.8 -.- 1.9 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:04:05 40.3813 27.1583 6.4 -.- 2.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
00:48:18 38.5907 40.3150 9.4 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL)
00:43:31 38.6618 43.7792 10.0 -.- 2.0 -.- CALIMLI-(VAN)
00:33:54 40.3958 27.1513 9.0 -.- 4.1 4.1 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
00:29:42 40.3828 27.1510 7.4 -.- 3.0 2.9 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
00:22:59 40.3367 27.1638 7.3 -.- 1.7 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)
00:07:58 40.3890 27.1418 10.5 -.- 2.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Palu Ailesi Türkiye'yi dehşete düşürmüştü: Öldürmeden kredi çektirdi!

Adım adım takip: Kozmik Yasemin yakalandı

Bünyamin Sürmeli açıkladı: İstanbul'da kar yağışı…

Aileden itiraz: Banyo kapısını açabilirdi neden bekledi?