Son dakika: Hatay'da korkutan deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.
'CAN VE MAL KAYBI YOK'
Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi. Kütük yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da saat 08.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
20 ŞUBAT TARİHİNE DAİR SON DEPREMLER
08:35:20 36.0470 35.9015 9.5 -.- 4.1 4.1 SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (08:35:23)
08:26:23 36.8298 28.0820 8.3 -.- 2.0 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
08:24:55 36.8433 28.0850 7.7 -.- 2.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
08:10:31 40.4017 27.1453 0.0 -.- 1.7 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
07:30:09 40.3212 27.1663 5.4 -.- 1.1 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)
07:29:29 40.3798 27.1507 5.6 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
07:24:19 40.3797 28.9878 6.2 -.- 3.2 2.9 ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
07:11:28 40.3777 28.9857 5.3 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
06:42:58 40.3927 27.1448 10.2 -.- 0.7 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
06:39:02 36.8608 28.0373 9.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:37:59 40.3950 27.1393 4.7 -.- 1.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
06:34:09 40.4083 27.1312 2.2 -.- 0.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
06:33:31 40.4102 27.1342 3.9 -.- 1.0 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
06:15:52 40.3807 27.1380 6.8 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
05:54:26 38.6330 39.8797 5.0 -.- 2.1 -.- UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG)
05:52:16 40.3898 27.1445 5.4 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
05:06:36 38.8315 37.7577 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILHISAR-KULUNCAK (MALATYA)
04:58:13 37.1575 35.8413 25.7 -.- 1.1 -.- ADAPINAR-CEYHAN (ADANA)
04:51:47 40.3772 27.1258 5.4 -.- 1.5 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
04:43:32 40.3810 27.1400 4.6 -.- 2.2 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
04:35:45 40.3842 27.1453 5.5 -.- 2.6 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
04:32:51 40.3887 27.1295 5.7 -.- 2.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
04:27:41 40.3937 27.1403 6.1 -.- 3.4 3.1 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) REVIZE01 (04:27:41)
04:18:46 40.3987 27.1545 4.8 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
04:17:52 40.3887 27.1670 11.5 -.- 1.8 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
04:14:48 36.9357 27.3920 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:12:00 36.8098 28.0402 5.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:05:18 40.3885 27.1483 8.8 -.- 2.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
03:59:29 40.3692 27.1503 4.0 -.- 2.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
03:41:09 40.3895 27.1532 9.5 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
03:34:56 40.3813 27.1593 10.1 -.- 1.3 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
03:30:46 40.3905 27.1453 5.5 -.- 3.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) REVIZE01 (03:30:46)
03:27:57 40.3893 27.1507 5.9 -.- 3.7 3.4 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) REVIZE02 (03:27:57)
03:09:51 40.3800 27.1495 10.6 -.- 1.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
02:45:43 40.3810 27.1432 9.6 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
02:44:17 40.3928 27.1322 4.9 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
02:15:03 40.3882 27.1443 8.0 -.- 2.6 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
02:06:52 40.3900 27.1342 4.1 -.- 1.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:33:41 40.3852 27.1387 4.6 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:24:14 40.3780 27.1337 6.7 -.- 1.5 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:19:27 40.3482 27.1417 2.0 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)
01:18:41 40.3825 27.1600 5.7 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
01:16:25 40.3620 27.1543 5.4 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:08:42 40.3555 27.1392 5.3 -.- 1.3 -.- KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)
01:06:28 40.3808 27.1473 5.8 -.- 1.9 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)
01:04:05 40.3813 27.1583 6.4 -.- 2.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
00:48:18 38.5907 40.3150 9.4 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL)
00:43:31 38.6618 43.7792 10.0 -.- 2.0 -.- CALIMLI-(VAN)
00:33:54 40.3958 27.1513 9.0 -.- 4.1 4.1 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
00:29:42 40.3828 27.1510 7.4 -.- 3.0 2.9 CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
00:22:59 40.3367 27.1638 7.3 -.- 1.7 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)
00:07:58 40.3890 27.1418 10.5 -.- 2.1 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
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