HATAY (İHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:16,
Son dakika... Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklendi.
Dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle