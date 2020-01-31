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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Son dakika... Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklendi.

Dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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