Son dakika… Hatay’da 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde bugün 2 bölücü terör örgütü mensubu, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir." İfadelerine yer verildi.