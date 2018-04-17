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    Son dakika… Hatay’da 2 terörist öldürüldü

    İHA
    17.04.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamasında 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde bugün 2 bölücü terör örgütü mensubu, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

    Açıklamanın devamında ise "Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir." İfadelerine yer verildi.

    Etiketler: PKK , çatışma , terörist , gündem
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