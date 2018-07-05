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    Son dakika: Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk ile ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Hatay Valisi Erdal Ata kayıp 6 yaşındaki Ufuk ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Ata, "Bir sonuca ulaşamadık. Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok' dedi.

    Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'la ilgili bugüne kadar yapılan aramalarda bir sonuca ulaşamadıklarını açıkladı.

    Vali Ata, Hassa ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz'da Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmalarına 5. günde devam edildiğini belirterek, "Konuyla ilgili Hassa'da belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve aileyle görüştüm. Bilgi aldım. Maalesef bir sonuç elde edilemedi. Buna rağmen. 142 kişilik ekiple arama çalışmaları insansız hava aracı ve takip köpekleriyle devam ediyor" dedi.

    'BEYAZ OTOMOBİL' İDDİASI

    Cumhuriyet savcılığınca Ufuk’un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken bazı köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini söyledi.

    İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk’un kucağa alınarak götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ufuk’un köy çevresinde olma olasılığı üzerine arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, olay günü köyde görüldüğü iddia edilen beyaz otomobille ilgili de araştırma başlatıldı. Otomobille köye giriş- çıkış yapılabilecek yollara ve kullanılabilecek güzergahlara yönelik inceleme yapıldı.

     

    Etiketler: kayıp , son dakika , haberler
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