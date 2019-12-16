Son dakika: Hasankeyf'teki son eser böyle taşınıyor

Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park'a taşınıp, aynı mimariyle yeniden inşa edildi. Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 1409'da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camisi'nin minaresi de bir süre önce taşındı. Tarihi caminin kalan 1700 tonluk gövde kısmının, yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınması için hazırlıklar tamamlandı. Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, tek tek sökülerek taşınacağı özel platforma yerleştirildi. 3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edildi. Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.15'te taşınmaya başlandı. Üzerinde geniş platform bulunan aracın geçişi, ilçede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Tarihi caminin gövdesi, 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park'ta yeniden inşa edilecek. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.

TARİHİ 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNDE

Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, su altında kalacak ilçenin, 2 kilometre mesafesinde yine Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.