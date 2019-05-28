Son dakika: Harekat merkezinden ilk görüntüler... Bakan Akar operasyonu böyle yönetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı" çerçevesinde, dün Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere harekat başlatıldığı belirtildi.
Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.
Harekat merkezinden fotoğraflar Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından da paylaşıldı.
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