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    Haluk Levent gözaltına alındı... Twitter'dan açıklama yaptı

    ANKARA (AA)
    03.06.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı. Haluk Levent konuyla ilgili olarak Twitter adresinden açıklama yaptı.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi. Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Haluk Levent, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

    TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

    Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Haluk Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok" dedi.

     Haluk Levent gözaltına alındı... Twitterdan açıklama yaptı

     

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    Etiketler: Son dakika , Gözaltı , gündem
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