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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
30.09.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Son dakika... İstiklal Caddesi'nde öldürülmüştü! Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme

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Son dakika... İstiklal Caddesi'nde öldürülmüştü! Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Savcılık, 20 gün sonra soruşturmayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murathan Bacara tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME ONAYLANIRSA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Şüpheliler hakkında Halit Ayar'ın iki arkadaşına karşı eylemlerinden dolayı ise ayrı ayrı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler hakkında "Nitelikli yağma teşebbüs" suçundan ise toplam 22 yıl 6'şar aydan 33'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İTÜ'lü gencin bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlanmıştı. İddianame onaya sunulmak üzere başsavcılığa gönderildi. İddianame onaylanırsa ağır ceza mahkemesine gönderilecek.

9 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞLARDI

Olay sonrası polis tarafından yakalanan ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmalarına karar verilen şüphelilerden Emra Yaşar ifadesinde Kırıkkale Cezaevi'nde mahkum olduğunu belirterek "Taksim'e çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp bana vurmaya başladılar. Onları korkutmak için bıçağı salladım. İçkiliydim. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" demişti.

Şüpheli Erhan Kurdal ise ifadesinde "Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Ben de silah yoktu. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım" diye konuşmuştu.

Dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
daha fazla video için

 

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