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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.01.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Hainlerin yalanı ortaya çıktı! Sadece izlemişler...

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kameralarına yansıyan "sivil katliam" görüntüleri çürüttü.

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  • Hainlerin yalanı ortaya çıktı
  • Hainlerin yalanı ortaya çıktı
  • Hainlerin yalanı ortaya çıktı
  • Hainlerin yalanı ortaya çıktı
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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. 
Mütalaaya göre, sözde konsey üyelerinin yanı sıra dava dosyasının 161 sanığı, karargahta şehit edilen Astsubay Bülent Aydın ile 11 sivil vatandaşın hayatının kaybetmesinden sorumlu tutuldu.

Söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlalden" birer kez, "kasteden adam öldürmek" suçundan ise 12'şer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmaları talep edildi.

Bu kapsamda son savunmalarını yapan sanıklar, özellikle şehit edilen vatandaşlardan sorumlu olmadıklarını, o gece silah kullanmadıklarını ve karargahta sivillerin bulunduğu bölgeye ateş edilmediğini öne sürdü.

Sanık eski albaylar Doğan Öztürk, Murat Korkmaz, Oktay Felekoğlu, eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, eski yüzbaşı Onur Özdemir, eski üsteğmenler Uğur Bostan, Selçuk Topal, İsmail Yolaçacı, eski astsubaylar Hasan Demirci, Mustafa Kocaaslan ve Osman Aktaş son savunmalarında Astsubay Bülent Aydın dışında kimsenin karargah içinde vurulmadığını iddia etti.

Sanık Felekoğlu savunmasında, Bülent Aydın'ın taksirli bir şekilde hayatını kaybettiğini ileri sürerken, diğer sanıklar ise şehit edilen vatandaşların karargah dışında vurulmuş olabileceği iddiasında bulundu.

"SİVİL KATLİAM" GÜVENLİK KAMERALARINDA

Bu arada dava dosyasının delileri arasında yer alan karargaha ait güvenlik kamera kayıtları sanıkların iddialarını çürüttü. Görüntülere göre, 15 Temmuz akşamı darbecilere karşı demokratik tepkilerini göstermek için toplanan vatandaşlar, Genelkurmay Başkanlığı protokol girişi önünde görülüyor.

Bir süre sonra karargah bahçesine giren vatandaşlara ateş edildiği, ardından çok sayıda kişinin vurulduğu anlaşılıyor. Şehit edilen vatandaşlar, askerler tarafından yerlerde sürüklenerek karargah dışına bırakılıyor.

Yaralanan bir kişinin sürünerek, karargah dışına çıkmaya çalıştığı esnada darbecilerin yaralı şahsa yardım etmeyip, sadece izlediği de görüntülere yansıyor. 
Zorlukla ayağa kalkarak, yürümeye çalışan bir başka yaralıya darbecinin müdahalesi de kamera kayıtlarında yer alıyor. 

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