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05.12.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Ulaşıma kar engeli

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Şanlıurfa’da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken ekiplerin bölgeye giderek yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Karacadağ bölgesinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole kayarken bazı araçlar ise yolda ilerleyemedi. Kara saplanan araçlar diğer sürücüler tarafından iteklenerek çıkartıldı. Kazalarda yaralı olmadığı öğrenilirken karayolları ekiplerinin yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Son dakika haberleri: Ulaşıma kar engeli

KOZAN VE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI

Adana'nın Kozan ilçesi ve çevresindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kozan'a bağlı Göller Yaylası ile komşu ilçe Feke'nin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Her iki ilçeye bağlı kırsal mahallelerde görülen kar yağışı ile iki ilçe adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Göller Yaylası'nda kar kalınlığı, 11 santimetreye ulaşırken bölgede kapalı köy yolunun olmadığı öğrenildi.

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