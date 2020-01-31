Son dakika haberleri… Pendik’teki işaretlerin sırrı ortaya çıktı!

Kapılara işaret kolay kişinin 15 yaşındaki S.Y olduğu ve evine işaret konulan kişilerden H.Y’nin oğlu olduğu belirlendi. H.Y kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık çocuğu suçun hukuki anlam ve önemini anlayabilecek durumda olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.



BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA GELDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:



İstanbul ili Pendik ilçesinde 28.01.2020 tarihinde ihbar üzerine müştekiler H.Y., T.Y., Y.Y. ve G.Y’ye ait olan dairelerin kapısına sprey boya ile kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündüklerini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulmuştur.

Polis merkezine 29.01.2020 tarihinde müracaat eden müşteki H.Y.’nin söz konusu eylemin oğlu S.Y. (2005 doğumlu) tarafından gerçekleştirildiğini beyan etmesi üzerine kamera kayıtları incelemesi sonucu olay tarihinde apartmana giriş çıkış yapan S.Y.’nin davranışlarının şüphe uyandırdığı belirlenmiştir.

Suça sürüklenen çocuk S.Y.’nin 30.01.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir.

Suça sürüklenen çocuk S.Y., yaşı gereği eylemin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir.

Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır.