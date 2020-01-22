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Haber Giriş: 22.01.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: MSB açıkladı! Teröristler silahlarıyla birlikte yakalandı

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Son dakika haberleri: MSB açıkladı! Teröristler silahlarıyla birlikte yakalandı

MSB'den gelen açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.'' denildi.




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