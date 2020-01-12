Son dakika haberleri... Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti
Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da, Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.
Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
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