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DHA
08.12.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Fındık fabrikasında korkutan yangın

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Son dakika haberleri: Fındık fabrikasında korkutan yangın

Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında bugün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.  

Son dakika haberleri: Fındık fabrikasında korkutan yangın

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